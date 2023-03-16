Премьер-лига Азербайджана: столичные клубы встретятся с региональными

В рамках XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдут еще два матча.

В рамках XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдут еще два матча.

Как сообщает Report , оба противостояния состоятся между столичными и региональными клубами.

В первой игре дня аутсайдер "Сабаил" встретится с дебютантом "Туран Товуз". В этом матче бакинцы постараются одержать первую победу над соперником.

Товузский клуб занимает шестое место с 27 очками, а "Сабаил" на последнем месте с 17 очками.

В другом матче "Нефтчи", занимающий третью строчку турнирной таблицы с 55 очками, примет в Баку "Кяпаз". "Нефтяники" - фавориты встречи, в пяти последних очных встречах игроки гянджинского клуба покидали поле побежденными. В последний раз "Кяпазу" удавалось победить нынешнего соперника в апреле 2017 года.

Премьер Лига

ХХVII тур

16 марта (четверг)

16:00. "Сабаил" - "Туран Товуз"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Раван Гамзазаде

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

представитель АФФА: Асиф Алиев

"АСКО Арена"

19:00. "Нефтчи" - "Кяпаз"

Судьи: Эльчин Масиев, Намиг Гусейнов, Эльшад Абдуллаев, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Зохраб Гадиев

представитель АФФА: Эльдениз Мусаев

"Баксель Арена".

Отметим, что в первый игровой день "Карабах" на выезде обыграл "Сумгайыт" со счетом 6:0, а "Сабах" – "Зиря" со счетом 2:0. Тур завершится матчем "Габала" - "Шамахы", который состоится 17 марта.