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Премьер-лига Азербайджана: столичные клубы встретятся с региональными

Премьер-лига Азербайджана: столичные клубы встретятся с региональными В рамках XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдут еще два матча.
Футбол
16 марта 2023 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: столичные клубы встретятся с региональными

В рамках XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдут еще два матча.

Как сообщает Report, оба противостояния состоятся между столичными и региональными клубами.

В первой игре дня аутсайдер "Сабаил" встретится с дебютантом "Туран Товуз". В этом матче бакинцы постараются одержать первую победу над соперником.

Товузский клуб занимает шестое место с 27 очками, а "Сабаил" на последнем месте с 17 очками.

В другом матче "Нефтчи", занимающий третью строчку турнирной таблицы с 55 очками, примет в Баку "Кяпаз". "Нефтяники" - фавориты встречи, в пяти последних очных встречах игроки гянджинского клуба покидали поле побежденными. В последний раз "Кяпазу" удавалось победить нынешнего соперника в апреле 2017 года.

Премьер Лига
ХХVII тур
16 марта (четверг)

16:00. "Сабаил" - "Туран Товуз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Раван Гамзазаде
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
представитель АФФА: Асиф Алиев
"АСКО Арена"

19:00. "Нефтчи" - "Кяпаз"
Судьи: Эльчин Масиев, Намиг Гусейнов, Эльшад Абдуллаев, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
"Баксель Арена".

Отметим, что в первый игровой день "Карабах" на выезде обыграл "Сумгайыт" со счетом 6:0, а "Сабах" – "Зиря" со счетом 2:0. Тур завершится матчем "Габала" - "Шамахы", который состоится 17 марта.

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