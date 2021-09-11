Премьер-лига Азербайджана: Стартует третий тур

Сегодня стартует III тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый день состоятся два матча.
Тур начнется со встречи между "Сабах" и "Габала". Команды встречались между собой 11 раз, в 5 из которых победил "Сабах", а в четырех гости. У хозяев также есть преимущество в разнице мячей - 14:11.
В заключительном матче дня "Кешля" принимает в родных стенах клуб "Зиря".
Премьер-лига Азербайджана, III тур
18:00. "Сабах" - "Габала"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Муслим Алиев, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Зограб Гадиев
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
Bank Respublika Arena.
20:15. "Кешля" - "Зиря"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
"АСК Арена".
Отметим, что еще две встречи третьего тура между "Сабаил" - "Сумгайыт" и "Нефтчи" - "Карабах" состоятся 12 сентября.