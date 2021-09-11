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Премьер-лига Азербайджана: Стартует третий тур

Премьер-лига Азербайджана: Стартует третий тур Сегодня стартует III тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
11 сентября 2021 г. 07:37
Премьер-лига Азербайджана: Стартует третий тур

Сегодня стартует III тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день состоятся два матча.

Тур начнется со встречи между "Сабах" и "Габала". Команды встречались между собой 11 раз, в 5 из которых победил "Сабах", а в четырех гости. У хозяев также есть преимущество в разнице мячей - 14:11.

В заключительном матче дня "Кешля" принимает в родных стенах клуб "Зиря".

Премьер-лига Азербайджана, III тур

18:00. "Сабах" - "Габала"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Муслим Алиев, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Зограб Гадиев

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

Bank Respublika Arena.

20:15. "Кешля" - "Зиря"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

"АСК Арена".

Отметим, что еще две встречи третьего тура между "Сабаил" - "Сумгайыт" и "Нефтчи" - "Карабах" состоятся 12 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında III turun iki oyunu keçiriləcək

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