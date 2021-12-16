Премьер-лига Азербайджана: Состоятся заключительные матчи уходящего года

Сегодня завершится 14-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, пройдут две заключительные встречи уходящего года.
Аутсайдер чемпионата "Сабаил", в активе которого 10 очков примет "Сабах", занимающий с 14 очками пятое место.
И наконец, лидер "Карабах" на стадионе "Азерсун Арена" сыграет с клубом "Зиря".
Премьер-лига Азербайджана
XIV тур
16 декабря (четверг)
16:30. "Сабаил" - "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
АСКО Арена.
19:00. "Карабах" - "Зиря"
Судьи: Ряван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Газанфар Мамедов, Ингилаб Мамедов
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Азерсун Арена".
Отметим, что в первый день тура "Габала" дома сыграла вничью с "Нефтчи" 1:1, а "Сумгайыт" уступил "Кешля" - 1:3.