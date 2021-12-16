Премьер-лига Азербайджана: Состоятся заключительные матчи уходящего года

Сегодня завершится 14-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится 14-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, пройдут две заключительные встречи уходящего года.

Аутсайдер чемпионата "Сабаил", в активе которого 10 очков примет "Сабах", занимающий с 14 очками пятое место.

И наконец, лидер "Карабах" на стадионе "Азерсун Арена" сыграет с клубом "Зиря".

Премьер-лига Азербайджана

XIV тур

16 декабря (четверг)

16:30. "Сабаил" - "Сабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

АСКО Арена.

19:00. "Карабах" - "Зиря"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Газанфар Мамедов, Ингилаб Мамедов

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Азерсун Арена".

Отметим, что в первый день тура "Габала" дома сыграла вничью с "Нефтчи" 1:1, а "Сумгайыт" уступил "Кешля" - 1:3.