Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXVIII тур

Сегодня завершится XXVIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XXVIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, первый поединок дня состоится в Шамахе, где одноименная команда примет "Карабах". Хозяева занимают 9-е место с 20 очками, а "скакуны" имея в активе 71 очко, являются единоличным лидером.

Тур завершится в Баку, где "Сабах" примет претендента на еврокубки клуб "Габала".

Азербайджанская Премьер-лига, XXVIII тур

2 апреля (воскресенье)

15:30. "Шамаха" - "Карабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Акбар Ахмедов

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

Шамахинский городской стадион.

18:00. "Сабах" - "Габала"

Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Теймур Теймуров, Ингилаб Мамедов

Судья-инспектор: Рахим Гасанов

Представитель АФФА: Явяр Рагимов

"Банк Республика Арена".

Отметим, что в предыдущих играх тура "Сумгайыт" обыграл "Туран Товуз" - 3:2, "Кяпаз" "Сабаил" - 1:0. В матче между "Зиря" и "Нефтчи" победитель не определился - 1:1.