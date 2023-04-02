Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXVIII тур

Сегодня завершится XXVIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, первый поединок дня состоится в Шамахе, где одноименная команда примет "Карабах". Хозяева занимают 9-е место с 20 очками, а "скакуны" имея в активе 71 очко, являются единоличным лидером.
Тур завершится в Баку, где "Сабах" примет претендента на еврокубки клуб "Габала".
Азербайджанская Премьер-лига, XXVIII тур
2 апреля (воскресенье)
15:30. "Шамаха" - "Карабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Акбар Ахмедов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Шамахинский городской стадион.
18:00. "Сабах" - "Габала"
Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Теймур Теймуров, Ингилаб Мамедов
Судья-инспектор: Рахим Гасанов
Представитель АФФА: Явяр Рагимов
"Банк Республика Арена".
Отметим, что в предыдущих играх тура "Сумгайыт" обыграл "Туран Товуз" - 3:2, "Кяпаз" "Сабаил" - 1:0. В матче между "Зиря" и "Нефтчи" победитель не определился - 1:1.