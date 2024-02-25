Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXIV тур

Сегодня завершится XXIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, оба матча пройдут в Баку.
Так, "Араз-Нахчыван" сыграет с клубом "Зиря", а лидер "Карабах" примет "Сумгайыт".
Отметим, что в предыдущих играх тура "Кяпаз" победил "Габала" (2:1), "Сабаил" одолел "Сабах" (2:0), "Туран Товуз" и "Нефтчи" сыграли между собой вничью (1:1).
Премьер-лига Азербайджана
XXIV тур
25 февраля (воскресенье)
16:30. "Араз-Нахчыван" - "Зиря"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Зохраб Аббасов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
"Далга Арена".
19:00. "Карабах" – "Сумгайыт"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Теймур Теймуров, Асиман Азизли, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.