Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXIV тур

Сегодня завершится XXIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XXIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, оба матча пройдут в Баку.

Так, "Араз-Нахчыван" сыграет с клубом "Зиря", а лидер "Карабах" примет "Сумгайыт".

Отметим, что в предыдущих играх тура "Кяпаз" победил "Габала" (2:1), "Сабаил" одолел "Сабах" (2:0), "Туран Товуз" и "Нефтчи" сыграли между собой вничью (1:1).

Премьер-лига Азербайджана

XXIV тур

25 февраля (воскресенье)

16:30. "Араз-Нахчыван" - "Зиря"

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Зохраб Аббасов, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

"Далга Арена".

19:00. "Карабах" – "Сумгайыт"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Теймур Теймуров, Асиман Азизли, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.