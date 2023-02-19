Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXIII тур

Сегодня завершится XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день пройдут 2 матча.
Так, "Сабах" примет "Туран Товуз". Команды между собой встречались в чемпионате страны только 2 раза. В обоих матчах выиграла столичная команда. Соотношение мячей 4:1.
Последний поединок тура состоится между "Зиря" и "Карабахом".
Премьер-лига Азербайджана
XXIII тур
19 февраля
16:30 "Сабах" - "Туран Товуз"
Судьи: Кямал Умудлу, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
"Банк Республика Арена".
19:00. "Зиря" - "Карабах"
Судьи: Турал Гурбанов, Вюсал Мамедов, Муслим Алиев, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
Отметим, что в предыдущих играх "Кяпаз" в Гяндже обыграл "Шамахы" - 3:2, "Габала" дома "Сумгайыт" - 2:1, а "Нефтчи" клуб "Сабаил" - 3:0.