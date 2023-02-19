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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXIII тур

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXIII тур Сегодня завершится XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
19 февраля 2023 г. 07:41
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXIII тур

Сегодня завершится XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день пройдут 2 матча.

Так, "Сабах" примет "Туран Товуз". Команды между собой встречались в чемпионате страны только 2 раза. В обоих матчах выиграла столичная команда. Соотношение мячей 4:1.

Последний поединок тура состоится между "Зиря" и "Карабахом".

Премьер-лига Азербайджана

XXIII тур

19 февраля

16:30 "Сабах" - "Туран Товуз"

Судьи: Кямал Умудлу, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

"Банк Республика Арена".

19:00. "Зиря" - "Карабах"

Судьи: Турал Гурбанов, Вюсал Мамедов, Муслим Алиев, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

Отметим, что в предыдущих играх "Кяпаз" в Гяндже обыграл "Шамахы" - 3:2, "Габала" дома "Сумгайыт" - 2:1, а "Нефтчи" клуб "Сабаил" - 3:0.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: Tura iki oyunla yekun vurulacaq

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