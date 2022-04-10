Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXII тур

Сегодня состоятся два заключительных матча XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первой встрече дня "Сумгайыт" примет "Карабах".
Завершится тур поединком между клубами Сабаил и Габала.
Премьер-лига Азербайджана, XXII тур
10 апреля (воскресенье)
18:30. "Сумгайыт" - "Карабах".
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев.
"Капитал Банк Арена".
20:30. "Сабаил" - "Габала"
Судьи: Вугар Гасанлы, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Ряван Гамзазаде
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев.
"АСКО Арена".
Отметим, что в первый игровой день "Нефтчи" на выезде обыграл "Шамаха" 2:1, а "Сабах" в родных стенах "Зиря" - 3:1.