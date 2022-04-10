Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXII тур

Сегодня состоятся два заключительных матча XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня состоятся два заключительных матча XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первой встрече дня "Сумгайыт" примет "Карабах".

Завершится тур поединком между клубами Сабаил и Габала.

Премьер-лига Азербайджана, XXII тур

10 апреля (воскресенье)

18:30. "Сумгайыт" - "Карабах".

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев.

"Капитал Банк Арена".

20:30. "Сабаил" - "Габала"

Судьи: Вугар Гасанлы, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Ряван Гамзазаде

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев.

"АСКО Арена".

Отметим, что в первый игровой день "Нефтчи" на выезде обыграл "Шамаха" 2:1, а "Сабах" в родных стенах "Зиря" - 3:1.