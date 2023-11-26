Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XIV тур

Сегодня завершится XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в последний день пройдут две игры.
"Нефтчи" на своем поле принимает "Араз-Нахчыван", а в Сумгайыте местная команда сыграет с "Зиря". Чтобы продолжить лидерство, подопечным Рашада Садыгова необходимо набрать в этом поединке 3 очка.
Премьер-лига Азербайджана
XIV тур
26 ноября (воскресенье)
15:30. "Нефтчи" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Фарид Гаджиев, Вусал Мамедов, Джамиль Гулиев, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Аслан Шахгалдиев
"Нефтчи Арена".
18:00. "Сумгайыт" – "Зиря"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
"Капитал Банк Арена".