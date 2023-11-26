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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XIV тур

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XIV тур Сегодня завершится XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
26 ноября 2023 г. 09:47
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XIV тур

Сегодня завершится XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последний день пройдут две игры.

"Нефтчи" на своем поле принимает "Араз-Нахчыван", а в Сумгайыте местная команда сыграет с "Зиря". Чтобы продолжить лидерство, подопечным Рашада Садыгова необходимо набрать в этом поединке 3 очка.

Премьер-лига Азербайджана

XIV тур

26 ноября (воскресенье)

15:30. "Нефтчи" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Фарид Гаджиев, Вусал Мамедов, Джамиль Гулиев, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Аслан Шахгалдиев

"Нефтчи Арена".

18:00. "Сумгайыт" – "Зиря"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

"Капитал Банк Арена".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: bu gün “Neftçi” ev, “Zirə” səfər oyununa çıxacaq

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