Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится X тур

Состоятся очередные матчи 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Состоятся очередные матчи 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, тур завершится двумя матчами.

В первой встрече "Сабаил" примет "Габалу". Столичный клуб находится на 7-м месте с 9 очками, а гости на 4-м месте с 15 очками.

Завершится тур матчем "Сумгайыт" - "Карабах". В первенстве агдамский клуб с 20 очками идет в лидерах, а представитель из города "молодежи" с 11 очками занимает пятое место.

Премьер-лига Азербайджана

X тур

7 ноября (воскресенье)

15:00. "Сабаил" - "Габала"

Судьи: Ряван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Рахиль Рамазанов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Зограб Гадиев

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

АСКО Арена.

19:30. "Сумгайыт" - "Карабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Кямран Байрамов, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Аскар Амиралиев

Капитал Банк Арена.