Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится X тур

Состоятся очередные матчи 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, тур завершится двумя матчами.
В первой встрече "Сабаил" примет "Габалу". Столичный клуб находится на 7-м месте с 9 очками, а гости на 4-м месте с 15 очками.
Завершится тур матчем "Сумгайыт" - "Карабах". В первенстве агдамский клуб с 20 очками идет в лидерах, а представитель из города "молодежи" с 11 очками занимает пятое место.
Премьер-лига Азербайджана
X тур
7 ноября (воскресенье)
15:00. "Сабаил" - "Габала"
Судьи: Ряван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Рахиль Рамазанов, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Зограб Гадиев
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
АСКО Арена.
19:30. "Сумгайыт" - "Карабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Кямран Байрамов, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Аскар Амиралиев
Капитал Банк Арена.