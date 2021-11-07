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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится X тур

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится X тур Состоятся очередные матчи 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
7 ноября 2021 г. 09:12
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится X тур

Состоятся очередные матчи 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, тур завершится двумя матчами.

В первой встрече "Сабаил" примет "Габалу". Столичный клуб находится на 7-м месте с 9 очками, а гости на 4-м месте с 15 очками.

Завершится тур матчем "Сумгайыт" - "Карабах". В первенстве агдамский клуб с 20 очками идет в лидерах, а представитель из города "молодежи" с 11 очками занимает пятое место.

Премьер-лига Азербайджана

X тур

7 ноября (воскресенье)

15:00. "Сабаил" - "Габала"

Судьи: Ряван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Рахиль Рамазанов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Зограб Гадиев

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

АСКО Арена.

19:30. "Сумгайыт" - "Карабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Кямран Байрамов, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Аскар Амиралиев

Капитал Банк Арена.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" "Sumqayıt"ın, "Qəbələ" "Səbail"in qonağı olacaq

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