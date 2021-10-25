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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится VIII тур

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится VIII тур Сегодня пройдет заключительный матч VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
25 октября 2021 г. 08:02
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится VIII тур

Сегодня пройдет заключительный матч VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в 19:00 на стадионе "ASCO Arena" "Сабаил" примет "Карабах".

Гости лидируют с 17 очками, хозяева поля с 6 очками занимают седьмое место.

Команды встречались в Премьер-лиге между собой 16 раз, в 13 из которых победу одерживали агдамские футболисты.

Премьер-лига Азербайджана, VIII тур

19:00. "Сабаил" - "Карабах"

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Муслим Алиев, Намиг Бакиров.

Судья-инспектор: Джейхун Гашымов

Представитель АФФА: Руфат Амиров

"АСКО Арена".

Отметим, что ранее "Сабах" дома обыграла "Сумгайыт" 3:0, "Нефтчи" "Зиря" 2:1, а "Габала" на выезде клуб "Кешля" со счетом 3:2.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Səbail"in qonağı olacaq

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