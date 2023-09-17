Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится шестой тур

Сегодня завершится шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в заключительный день пройдут две игры.
Так, "Туран Товуз" примет "Габалу", а чемпион страны "Карабах" сыграет с "Сабах".
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Зиря" победила "Сумгайыт" (1:0), "Араз-Нахчыван" одолел "Нефтчи" - 1:0, а "Сабаил" разгромил "Кяпаз" со счетом 3:0.
Премьер-лига
VI тур
17 сентября (воскресенье)
16:30. "Туран Товуз" - "Габала"
Судьи: Алияр Агаев, Эльшад Абдуллаев, Асиман Азизли, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Явяр Рагимов
Товузский городской стадион.
19:30. "Карабах" - "Сабах"
Судьи: Турал Гурбанов, Муслим Алиев, Вусал Мамедов, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Аслан Шахгалдиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.