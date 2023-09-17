Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится шестой тур

Сегодня завершится шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заключительный день пройдут две игры.

Так, "Туран Товуз" примет "Габалу", а чемпион страны "Карабах" сыграет с "Сабах".

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Зиря" победила "Сумгайыт" (1:0), "Араз-Нахчыван" одолел "Нефтчи" - 1:0, а "Сабаил" разгромил "Кяпаз" со счетом 3:0.

Премьер-лига

VI тур

17 сентября (воскресенье)

16:30. "Туран Товуз" - "Габала"

Судьи: Алияр Агаев, Эльшад Абдуллаев, Асиман Азизли, Эмин Алиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Явяр Рагимов

Товузский городской стадион.

19:30. "Карабах" - "Сабах"

Судьи: Турал Гурбанов, Муслим Алиев, Вусал Мамедов, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Аслан Шахгалдиев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.