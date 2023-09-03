О нас

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится пятый тур

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится пятый тур Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
3 сентября 2023 г. 10:01
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится пятый тур

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, сначала Кяпаз" примет "Араз Нахчыван". Команды с четырьмя очками делят 8-9 места.

Заключительный поединок пройдет между клубами "Сабаил" и "Карабах".

Премьер-лига Азербайджана, V тур

3 сентября (воскресенье)

17:00. "Кяпаз" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Кямран Алиев, Рахман Имами, Теймур Теймуров, Али Алиев

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Гянджинский городской стадион.

19:30. "Сабаил" - "Карабах"

Судьи: Кямранбей Рагимов, Эльшад Абдуллаев, Зохраб Аббасов, Ислам Мамедов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

"АСКО Арена".

Отметим, что ранее "Туран Товуз" обыграл с крупным счетом 3:0 "Сабах", а "Габала" и "Нефтчи" с одинаковым счетом 1:0 одолели "Зиря" и "Сумгайыт", соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında V tura yekun vurulacaq

Экслюзивные новости

Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
1 сентября 2023 г. 11:05
Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi