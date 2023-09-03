Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится пятый тур

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, сначала Кяпаз" примет "Араз Нахчыван". Команды с четырьмя очками делят 8-9 места.
Заключительный поединок пройдет между клубами "Сабаил" и "Карабах".
Премьер-лига Азербайджана, V тур
3 сентября (воскресенье)
17:00. "Кяпаз" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Кямран Алиев, Рахман Имами, Теймур Теймуров, Али Алиев
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Гянджинский городской стадион.
19:30. "Сабаил" - "Карабах"
Судьи: Кямранбей Рагимов, Эльшад Абдуллаев, Зохраб Аббасов, Ислам Мамедов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
"АСКО Арена".
Отметим, что ранее "Туран Товуз" обыграл с крупным счетом 3:0 "Сабах", а "Габала" и "Нефтчи" с одинаковым счетом 1:0 одолели "Зиря" и "Сумгайыт", соответственно.