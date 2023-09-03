Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится пятый тур

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, сначала Кяпаз" примет "Араз Нахчыван". Команды с четырьмя очками делят 8-9 места.

Заключительный поединок пройдет между клубами "Сабаил" и "Карабах".

Премьер-лига Азербайджана, V тур

3 сентября (воскресенье)

17:00. "Кяпаз" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Кямран Алиев, Рахман Имами, Теймур Теймуров, Али Алиев

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Гянджинский городской стадион.

19:30. "Сабаил" - "Карабах"

Судьи: Кямранбей Рагимов, Эльшад Абдуллаев, Зохраб Аббасов, Ислам Мамедов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

"АСКО Арена".

Отметим, что ранее "Туран Товуз" обыграл с крупным счетом 3:0 "Сабах", а "Габала" и "Нефтчи" с одинаковым счетом 1:0 одолели "Зиря" и "Сумгайыт", соответственно.