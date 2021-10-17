Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится первый круг

Сегодня состоятся заключительные матчи VII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, на этом завершится первый круг национального чемпионата.
Первый матч дня состоится между клубами "Сумгайыт" и "Нефтчи". На данный момент хозяева поля находятся на 5-м месте с 7 очками, а гости на 2-м месте с 13 очками.
Завершится тур встречей между "Сабах" и "Карабахом". В турнирной таблице лидирует агдамский клуб с 14 очками.
Премьер-лига Азербайджана
VII тур
17 октября (воскресенье)
16:30. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
Капитал Банк Арена.
18:45. "Сабах" - "Карабах"
Bank Respublika Arena.
Отметим, что в первый день тура "Кешля" на выезде обыграла "Сабаил" 2:1, а в игре "Габала" - "Зиря" победитель не определился - 1:1.