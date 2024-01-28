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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится ХХ тур

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится ХХ тур Сегодня завершится 20-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
28 января 2024 г. 09:00
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится ХХ тур

Сегодня завершится 20-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, состоятся еще две игры.

В первом матче дня встретятся "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт". Тур завершится поединком "Нефтчи" - "Габала". Столичный клуб идет на 4-м месте, имея в активе 29 очков, "красно-черные" занимают последнее - 10-е место с 14 очками.

Премьер-лига Азербайджана

XX тур

15:00. "Араз-Нахчыван" - "Сумгайыт"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Далга Арена".

17:30. "Нефтчи" - "Габала"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

"Нефтчи Арена".

Отметим, что ранее "Туран Товуз" победил "Сабаил" (3:1), "Карабах" одолел "Кяпаз" (2:1), а "Сабах" в гостях не оставил шансов ФК "Зиря" (1:0).

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