Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится ХХ тур

Сегодня завершится 20-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, состоятся еще две игры.
В первом матче дня встретятся "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт". Тур завершится поединком "Нефтчи" - "Габала". Столичный клуб идет на 4-м месте, имея в активе 29 очков, "красно-черные" занимают последнее - 10-е место с 14 очками.
Премьер-лига Азербайджана
XX тур
15:00. "Араз-Нахчыван" - "Сумгайыт"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Далга Арена".
17:30. "Нефтчи" - "Габала"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
"Нефтчи Арена".
Отметим, что ранее "Туран Товуз" победил "Сабаил" (3:1), "Карабах" одолел "Кяпаз" (2:1), а "Сабах" в гостях не оставил шансов ФК "Зиря" (1:0).