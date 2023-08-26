Премьер-лига Азербайджана: ""Туран Товуз"" примет "Сабаил", а "Зира" сыграет с "Сабах"

Продолжаются игры IV тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, сегодня пройдут еще две игры.
Первая игра пройдет в Товузе. "Туран Товуз" впервые в этом сезоне выступит перед родной публикой. Коллектив под руководством Айхана Аббасова примет "Сабаил".
Также сегодня встретятся столичные клубы "Зира" и "Сабах". Уверенно выступающий в прошедших трех турах "Зира" намерен продолжать успешную серию.
Отметим, что в первой игре тура "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" сыграли вничью – 1:1.
Матчи "Нефтчи"-"Габала" и "Карабах"-"Кяпяз" состоятся 27 августа.
Премьер-лига
IV тур
26 августа
17:00. “Туран Товуз” – “Сабаил”
Главный судья: Турал Гурбанов
Городской стадион Товуза
19:30. “Зира” – “Сабах”
Главный судья: Эльчин Масиев
Стадион спортивного комплекса Зира