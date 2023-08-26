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Премьер-лига Азербайджана: ""Туран Товуз"" примет "Сабаил", а "Зира" сыграет с "Сабах"

Премьер-лига Азербайджана: ""Туран Товуз"" примет "Сабаил", а "Зира" сыграет с "Сабах" Продолжаются игры IV тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
26 августа 2023 г. 10:04
Премьер-лига Азербайджана: Туран Товуз примет Сабаил, а Зира сыграет с Сабах

Продолжаются игры IV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, сегодня пройдут еще две игры.

Первая игра пройдет в Товузе. "Туран Товуз" впервые в этом сезоне выступит перед родной публикой. Коллектив под руководством Айхана Аббасова примет "Сабаил".

Также сегодня встретятся столичные клубы "Зира" и "Сабах". Уверенно выступающий в прошедших трех турах "Зира" намерен продолжать успешную серию.

Отметим, что в первой игре тура "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" сыграли вничью – 1:1.

Матчи "Нефтчи"-"Габала" и "Карабах"-"Кяпяз" состоятся 27 августа.

Премьер-лига

IV тур

26 августа

17:00. “Туран Товуз” – “Сабаил”

Главный судья: Турал Гурбанов

Городской стадион Товуза

19:30. “Зира” – “Сабах”

Главный судья: Эльчин Масиев

Стадион спортивного комплекса Зира

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün “Turan Tovuz” “Səbail”i, “Zirə” “Sabah”ı qəbul edəcək

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