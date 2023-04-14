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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XXX тур

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XXX тур Сегодня стартует XXX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
14 апреля 2023 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XXX тур

Сегодня стартует XXX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

В стартовой встрече "Зиря", находящаяся на 5-м месте с 38 очками, примет аутсайдера "Сабаил".

Другой поединок состоится на стадионе "Бакселл Арене" между клубами "Нефтчи" и "Габала". На данный момент "черно-белые" находятся на 3-м месте с 60 очками, а "красно-черные" имея в активе 39 очков, идут в турнирной таблице на 4-м месте.

Премьер-лига Азербайджана

ХХХ тур

14 апреля (пятница)

17:30. "Зиря" - "Сабаил"

Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Зохраб Аббасов, Али Алиев

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

20:00. "Нефтчи" - "Габала"

Судьи: Камранбей Рагимов, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

"Бакселл Арена".

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında XXX tura start veriləcək

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