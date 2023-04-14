Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XXX тур

Сегодня стартует XXX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день пройдут два матча.
В стартовой встрече "Зиря", находящаяся на 5-м месте с 38 очками, примет аутсайдера "Сабаил".
Другой поединок состоится на стадионе "Бакселл Арене" между клубами "Нефтчи" и "Габала". На данный момент "черно-белые" находятся на 3-м месте с 60 очками, а "красно-черные" имея в активе 39 очков, идут в турнирной таблице на 4-м месте.
Премьер-лига Азербайджана
ХХХ тур
14 апреля (пятница)
17:30. "Зиря" - "Сабаил"
Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Зохраб Аббасов, Али Алиев
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
20:00. "Нефтчи" - "Габала"
Судьи: Камранбей Рагимов, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
"Бакселл Арена".