Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XXV тур

Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, единственный матч дня состоится в Баку между командами "Зиря" и "Шамахы".
Клубы встречались между собой в чемпионате страны 29 раз. Столичный представитель выиграл 11 из них, а соперник - 6. В 12 играх победитель не определился.
Премьер-лига Азербайджана
ХХV тур
3 марта (пятница)
17:00. "Зиря" - "Шамахы"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Муслим Алиев, Джамиль Гулиев, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
Отметим, что остальные матчи тура "Сабаил" - "Сумгайыт", "Сабах" - "Кяпаз" пройдут 4 марта, а "Габала" - "Карабах" и "Нефтчи" - "Туран Товуз" - 5 марта.