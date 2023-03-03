Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XXV тур

Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, единственный матч дня состоится в Баку между командами "Зиря" и "Шамахы".

Клубы встречались между собой в чемпионате страны 29 раз. Столичный представитель выиграл 11 из них, а соперник - 6. В 12 играх победитель не определился.

Премьер-лига Азербайджана

ХХV тур

3 марта (пятница)

17:00. "Зиря" - "Шамахы"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Муслим Алиев, Джамиль Гулиев, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Барыш Шимшек

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

Отметим, что остальные матчи тура "Сабаил" - "Сумгайыт", "Сабах" - "Кяпаз" пройдут 4 марта, а "Габала" - "Карабах" и "Нефтчи" - "Туран Товуз" - 5 марта.