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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XXIII тур

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XXIII тур Сегодня стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
17 февраля 2023 г. 07:32
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XXIII тур

Сегодня стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоится один матч.

Так, занимающий с 14 очками последнее место "Кяпаз" примет "Шамахы", который находится в турнирной таблице на 8-м месте, имея в активе 16 очков.

Премьер-лига Азербайджана

XXIII тур

17 февраля (пятница)

14:00. "Кяпаз" - "Шамахы"

Судьи: Рашад Ахмедов, Кямран Байрамов, Теймур Теймуров, Ингилаб Мамедов

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев.

Гянджинский городской стадион.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında XXIII tura start veriləcək

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