Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XXIII тур

Сегодня стартует XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день состоится один матч.
Так, занимающий с 14 очками последнее место "Кяпаз" примет "Шамахы", который находится в турнирной таблице на 8-м месте, имея в активе 16 очков.
Премьер-лига Азербайджана
XXIII тур
17 февраля (пятница)
14:00. "Кяпаз" - "Шамахы"
Судьи: Рашад Ахмедов, Кямран Байрамов, Теймур Теймуров, Ингилаб Мамедов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев.
Гянджинский городской стадион.