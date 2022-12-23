Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует XVIII тур

Сегодня стартует XVIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует XVIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут 2 матча.

Так, столичный "Нефтчи", занимающий 3-е место с 35 очками примет "Шамахы", которая имея в активе 13 очков, расположилась в турнирной таблице на 7-м месте.

В другом поединке "Сабах" в гостях встретится с клубом "Сумгайыт".

Премьер-лига Азербайджана

XVIII тур

23 декабря (пятница)

16:00. "Нефтчи" - "Шамахы"

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев

"Бакселл Арена".

18:30. "Сумгайыт" - "Сабах"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ингилаб Мамедов

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

"Капитал Банк Арена".