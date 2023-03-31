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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует четвертый круг

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует четвертый круг Сегодня стартует четвертый круг Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
31 марта 2023 г. 07:59
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует четвертый круг

Сегодня стартует четвертый круг Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в XXVIII туре "Туран Товуз" принимает "Сумгайыт". Поединок, который состоится на городском стадионе Товуз, начнется в 15:30.

В настоящее время хозяева поля находятся в турнирной таблице на 6-м месте, имея в активе 28 очков, а гости - на 8-м, с 21 очком.

Премьер-лига Азербайджана

XXVIII тур

31 марта

15:30. "Туран Товуз" - "Сумгайыт"

Судьи: Рашад Ахмедов, Намиг Гусейнов, Эйюб Ибрагимов, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

Товузский городской стадион.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında IV dövrəyə start verilir

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