Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует четвертый круг

Сегодня стартует четвертый круг Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в XXVIII туре "Туран Товуз" принимает "Сумгайыт". Поединок, который состоится на городском стадионе Товуз, начнется в 15:30.
В настоящее время хозяева поля находятся в турнирной таблице на 6-м месте, имея в активе 28 очков, а гости - на 8-м, с 21 очком.
Премьер-лига Азербайджана
XXVIII тур
31 марта
15:30. "Туран Товуз" - "Сумгайыт"
Судьи: Рашад Ахмедов, Намиг Гусейнов, Эйюб Ибрагимов, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Товузский городской стадион.