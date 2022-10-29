О нас

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся очередные матчи XII тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся очередные матчи XII тура Сегодня состоятся еще две игры XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
29 октября 2022 г. 07:35
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся очередные матчи XII тура

Сегодня состоятся еще две игры XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится в Гяндже, где местный "Кяпаз" встретится с "Сабаил". На данный момент "желто-синие" занимают восьмое место с 5 очками, а гости - седьмое, имея в активе 10 очков.

В другой встрече "Зиря" примет "Нефтчи". Это будет 28 поединок между командами в Премьер-лиге, 12 из которых завершились в пользу "орлят", а 8 - "черно-белых".

Премьер-лига Азербайджана

XII тур

29 октября (суббота)

15:00. "Кяпаз" – "Сабаил"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Гянджинский городской стадион.

17:30. "Зиря" - "Нефтчи"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

Отметим, что в стартовом матче тура "Туран Товуз" дома со счетом 1:0 обыграл "Сумгайыт".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Kəpəz" "Səbail"i, "Zirə" "Neftçi"ni qəbul edəcək

Самое важное

Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi