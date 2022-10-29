Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся очередные матчи XII тура

Сегодня состоятся еще две игры XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня состоятся еще две игры XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится в Гяндже, где местный "Кяпаз" встретится с "Сабаил". На данный момент "желто-синие" занимают восьмое место с 5 очками, а гости - седьмое, имея в активе 10 очков.

В другой встрече "Зиря" примет "Нефтчи". Это будет 28 поединок между командами в Премьер-лиге, 12 из которых завершились в пользу "орлят", а 8 - "черно-белых".

Премьер-лига Азербайджана

XII тур

29 октября (суббота)

15:00. "Кяпаз" – "Сабаил"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Гянджинский городской стадион.

17:30. "Зиря" - "Нефтчи"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

Отметим, что в стартовом матче тура "Туран Товуз" дома со счетом 1:0 обыграл "Сумгайыт".