Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся очередные матчи XII тура

Сегодня состоятся еще две игры XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, первый матч дня состоится в Гяндже, где местный "Кяпаз" встретится с "Сабаил". На данный момент "желто-синие" занимают восьмое место с 5 очками, а гости - седьмое, имея в активе 10 очков.
В другой встрече "Зиря" примет "Нефтчи". Это будет 28 поединок между командами в Премьер-лиге, 12 из которых завершились в пользу "орлят", а 8 - "черно-белых".
Премьер-лига Азербайджана
XII тур
29 октября (суббота)
15:00. "Кяпаз" – "Сабаил"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Гянджинский городской стадион.
17:30. "Зиря" - "Нефтчи"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
Отметим, что в стартовом матче тура "Туран Товуз" дома со счетом 1:0 обыграл "Сумгайыт".