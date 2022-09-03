Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся очередные матчи V тура

Сегодня состоятся очередные матчи V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, во второй игровой день состоятся два матча.
Первая встреча состоится в Шамахе, где местная команда примет "Туран Товуз". Хозяева идут на 9 месте с 1 очком, а представитель Товуза на 5-м, имея в активе 4 очка. Команды еще не встречались между собой в национальном первенстве.
Во второй игре дня "Нефтчи" сыграет с "Сумгайытом". Столичный клуб занимает с 9 очками 4-е место, а гости - 8-е, имея в активе 2 очка. Это будет юбилейная - 40-я игра сторон в Премьер-лиге, в которых "черно-белые" 19 раз побеждали.
Премьер-лига Азербайджана, V тур
3 сентября
16:00 "Шамахы" - "Туран Товуз"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Намиг Гусейнов, Джамиль Гулиев, Эльвин Байрамов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Шамахинский городской стадион.
20:30 "Нефтчи" - "Сумгайыт"
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вюсал Мамедов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
"Бакселл Арена".
Отметим, что в первом матче тура "Карабах" обыграл "Кяпаз" со счетом 1:0.