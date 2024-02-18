Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся еще два матча XXIII тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча XXIII тура.
Как сообщает Report, "Сумгайыт" на своем поле примет "Туран Товуз". Игра начнется в 15:30.
Затем, в 18:00 Алияр Агаев даст стартовый свисток поединка "Нефтчи" и "Зиря".
18 февраля (воскресенье)
15:30. "Сумгайыт" - "Туран Товуз"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Муслим Алиев, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Сумгайыт. Городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.
18:00. "Нефтчи" - "Зиря"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
"Нефтчи Арена".
Отметим, что матч "Габала" - "Карабах" перенесен на 28 февраля в связи с выступлением агдамского представителя в Кубке Европы.