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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся еще два матча XXIII тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся еще два матча XXIII тура Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча XXIII тура.
Футбол
18 февраля 2024 г. 09:00
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся еще два матча XXIII тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча XXIII тура.

Как сообщает Report, "Сумгайыт" на своем поле примет "Туран Товуз". Игра начнется в 15:30.

Затем, в 18:00 Алияр Агаев даст стартовый свисток поединка "Нефтчи" и "Зиря".

18 февраля (воскресенье)

15:30. "Сумгайыт" - "Туран Товуз"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Муслим Алиев, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Сумгайыт. Городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.

18:00. "Нефтчи" - "Зиря"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

"Нефтчи Арена".

Отметим, что матч "Габала" - "Карабах" перенесен на 28 февраля в связи с выступлением агдамского представителя в Кубке Европы.

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