Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоится центральный матч тура

Сегодня состоится очередной матч III тура Премьер-лиги Азербайджана.
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Столичные клубы встречались в чемпионате страны 15 раз. "Сабах" одержал в этих матчах всего одну победу, в то время как "Нефтчи" 12 раз выходил победителем из противостояния двух команд, и всего два раза была зафиксирована ничья.
При этом, "Сабах" не смог одержать победу в домашних матчах.
Премьер-лига Азербайджана
III тур
20 августа
20:30. «Сабах» — «Нефтчи».
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Кямран Байрамов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев.