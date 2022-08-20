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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоится центральный матч тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоится центральный матч тура Сегодня состоится очередной матч III тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
20 августа 2022 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоится центральный матч тура

Сегодня состоится очередной матч III тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, матч состоится на "Банк Республика Арена". В центральном матче третьего тура "Сабах" примет "Нефтчи". Команды набрали по шесть очков и делят 1-2 места в турнирной таблице.

Столичные клубы встречались в чемпионате страны 15 раз. "Сабах" одержал в этих матчах всего одну победу, в то время как "Нефтчи" 12 раз выходил победителем из противостояния двух команд, и всего два раза была зафиксирована ничья.

При этом, "Сабах" не смог одержать победу в домашних матчах.

Премьер-лига Азербайджана

III тур

20 августа

20:30. «Сабах» — «Нефтчи».

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Кямран Байрамов, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Зохраб Гадиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün turun mərkəzi oyunu keçiriləcək

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