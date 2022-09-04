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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут заключительные матчи V тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут заключительные матчи V тура Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
4 сентября 2022 г. 07:33
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут заключительные матчи V тура

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

В первом поединке "Сабах" примет "Сабаил". Хозяева поля находятся в турнирной таблице на 2-м месте с 12 очками, а гости на 6-м, имея в активе 4 очка.

Заключительная встреча тура состоится в столице, где "Зиря" примет клуб "Габала".

Премьер-лига Азербайджана

V тур

4 сентября

18:00 "Сабах" - "Сабаил"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Пярвин Талыбов, Кямран Байрамов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

"Банк Республика Арена".

20:30 "Зиря" - "Габала"

Судьи: Рауф Джабаров, Джаваншир Юсифов, Муслим Алиев, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Sabah" "Səbail"i, "Zirə" "Qəbələ"ni qəbul edəcək

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