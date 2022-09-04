Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут заключительные матчи V тура

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день пройдут два матча.
В первом поединке "Сабах" примет "Сабаил". Хозяева поля находятся в турнирной таблице на 2-м месте с 12 очками, а гости на 6-м, имея в активе 4 очка.
Заключительная встреча тура состоится в столице, где "Зиря" примет клуб "Габала".
Премьер-лига Азербайджана
V тур
4 сентября
18:00 "Сабах" - "Сабаил"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Пярвин Талыбов, Кямран Байрамов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
"Банк Республика Арена".
20:30 "Зиря" - "Габала"
Судьи: Рауф Джабаров, Джаваншир Юсифов, Муслим Алиев, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Стадион спортивного комплекса "Зиря".