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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут очередные матчи XI тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут очередные матчи XI тура Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще две игры XI тура.
Футбол
22 октября 2022 г. 07:41
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут очередные матчи XI тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще две игры XI тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Габала" примет "Кяпаз". Хозяева идут в турнирной таблице на 5-м месте, имея в активе 16 очков, а гости на 8-м с 4 очками.

Второй поединок состоится в Сумгайыте, где местный клуб встретится с бакинским "Зиря".

Премьер-лига Азербайджана, XI тур

22 октября (суббота)

16:00. "Габала" - "Кяпаз"

Судья: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Кямран Байрамов, Али Алиев

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Габалинский городской стадион.

18:30. "Сумгайыт" - "Зиря"

Судьи: Фарид Гаджиев, Эйюб Ибрагимов, Джамиль Гулиев, Намиг Бакиров

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

"Капитал Банк Арена".

Отметить, что в первом матче тура "Карабах" обыграл "Туран Товуз", забив в его ворота три безответных гола.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qəbələ" "Kəpəz"i, "Sumqayıt" "Zirə"ni qəbul edəcək

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