Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут очередные игры XXIV тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще 2 игры XXIV тура.
Как сообщает Report, первый матч дня состоится между "Шамахы" и "Сабах". В настоящее время провинциальная команда находится на последнем месте с 16 очками, а столичный - на втором месте, имея в активе 53 очка.
"Шамахы" не выигрывает уже 5 игр.
В последнем матче дня "Сумгайыт" примет гянджинский "Кяпаз".
"Кяпаз" не выигрывает в последних 6 играх.
Премьер-лига Азербайджана
XXIV тур
25 февраля (суббота)
14:30. "Шамахы" - "Сабах"
Судьи: Кямранбей Рагимов, Акиф Амирали, Эйюб Ибрагимов, Али Алиев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Шамахинский городской стадион.
17:00. "Сумгайыт" - "Кяпаз"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
"Капитал Банк Арена".
Отметим, что в предыдущих играх тура "Зиря" в гостях обыграла "Туран Товуз" со счетом 2:0, а "Сабаил" сыграл вничью с "Габала" - 2:2.
Тур завершится матчем между "Карабахом" и "Нефтчи", который состоится 27 февраля.