Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут очередные игры XXIV тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще 2 игры XXIV тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще 2 игры XXIV тура.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится между "Шамахы" и "Сабах". В настоящее время провинциальная команда находится на последнем месте с 16 очками, а столичный - на втором месте, имея в активе 53 очка.

"Шамахы" не выигрывает уже 5 игр.

В последнем матче дня "Сумгайыт" примет гянджинский "Кяпаз".

"Кяпаз" не выигрывает в последних 6 играх.

Премьер-лига Азербайджана

XXIV тур

25 февраля (суббота)

14:30. "Шамахы" - "Сабах"

Судьи: Кямранбей Рагимов, Акиф Амирали, Эйюб Ибрагимов, Али Алиев

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Шамахинский городской стадион.

17:00. "Сумгайыт" - "Кяпаз"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

"Капитал Банк Арена".

Отметим, что в предыдущих играх тура "Зиря" в гостях обыграла "Туран Товуз" со счетом 2:0, а "Сабаил" сыграл вничью с "Габала" - 2:2.

Тур завершится матчем между "Карабахом" и "Нефтчи", который состоится 27 февраля.