Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут еще две игры IX тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще две игры IX тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще две игры IX тура.

Как передает Report, в первом матче "Сабаил" примет "Сумгайыт".

В заключительном поединке дня претендент на чемпионство "Нефтчи" в родных стенах встретится с "Туран Товуз". "Черно-белые" с 18 очками занимают третье место в турнирной таблице, а представитель региона разместился на 6 месте, имея в активе 10 очков.

Премьер-лига Азербайджана, IX тур

8 октября (суббота)

17:00. "Сабаил" - "Сумгайыт"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

"АСКО Арена".

19:30. "Нефтчи" - "Туран Товуз"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Пярвин Талыбов, Рахман Имами, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Асим Худиев

"Бакселл Арена".

Отметим, что в стартовом матче тура "Зиря" дома обыграла "Шамахи" со счетом 1:0.