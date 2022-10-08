Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут еще две игры IX тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще две игры IX тура.
Как передает Report, в первом матче "Сабаил" примет "Сумгайыт".
В заключительном поединке дня претендент на чемпионство "Нефтчи" в родных стенах встретится с "Туран Товуз". "Черно-белые" с 18 очками занимают третье место в турнирной таблице, а представитель региона разместился на 6 месте, имея в активе 10 очков.
Премьер-лига Азербайджана, IX тур
8 октября (суббота)
17:00. "Сабаил" - "Сумгайыт"
Судьи: Ряван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
"АСКО Арена".
19:30. "Нефтчи" - "Туран Товуз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Пярвин Талыбов, Рахман Имами, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Асим Худиев
"Бакселл Арена".
Отметим, что в стартовом матче тура "Зиря" дома обыграла "Шамахи" со счетом 1:0.