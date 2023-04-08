Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут еще два матча XXIX тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще два матча XXIX тура.
Как сообщает Report, первый матч дня состоится "АСКО Арене" между командами "Сабаил" и "Сабах".
В заключительной игре "Нефтчи", занимающий 3-е место с 57 очками, в гостях встретится с клубом "Сумгайыт".
Премьер-лига Азербайджана
XXIX тур
8 апреля (суббота)
17:30. "Сабаил" - "Сабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Эльшад Абдуллаев, Эйюб Ибрагимов, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"АСКО Арена".
20:00. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Зейнал Зейналов, Джаваншир Юсифов, Али Алиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
"Капитал Банк Арена".
Отметим, что в стартовом матче "Габала" дома обыграла "Зиря" со счетом 2:1.