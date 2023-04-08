Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут еще два матча XXIX тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще два матча XXIX тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще два матча XXIX тура.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится "АСКО Арене" между командами "Сабаил" и "Сабах".

В заключительной игре "Нефтчи", занимающий 3-е место с 57 очками, в гостях встретится с клубом "Сумгайыт".

Премьер-лига Азербайджана

XXIX тур

8 апреля (суббота)

17:30. "Сабаил" - "Сабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Эльшад Абдуллаев, Эйюб Ибрагимов, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

"АСКО Арена".

20:00. "Сумгайыт" - "Нефтчи"

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Зейнал Зейналов, Джаваншир Юсифов, Али Алиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

"Капитал Банк Арена".

Отметим, что в стартовом матче "Габала" дома обыграла "Зиря" со счетом 2:1.