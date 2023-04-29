Премьер-лига Азербайджана: сегодня пройдут две игры в рамках 32-го тура

Сегодня будет дан старт играм в рамках 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будет дан старт играм в рамках 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первый игровой день пройдут две встречи.

Гянджинский "Кяпяз" в Габале примет одноименный клуб из Сумгайыта. В настоящее время гянджинцы занимают седьмую строчку турнирной таблицы с 29 очками, гостевая команда идет восьмой, набрав 25 очков.

До сих пор команды встречались в чемпионатах страны 23 раза. В шести играх победу праздновал "Кяпяз", в девяти - "Сумгайыт", восемь раз фиксировалась ничья.

В другом матче дня бакинский "Сабах" (второе место, 71 очко) примет "Шамахы" (девятое место, 23 очка). В 17 очных встречах, которые клубы провели друг против друга, представитель столицы одержал пять побед, а региональная команда - шесть, еще столько же матчей завершились вничью.

Премьер-лига Азербайджана

XXXII тур

29 апреля (суббота)

16:00. "Кяпаз" - "Сумгайыт"

Судьи: Турал Гурбанов, Вюсал Мамедов, Зохраб Аббасов, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Габалинский городской стадион.

18:30. "Сабах" - "Шамахы"

Судьи: Фарид Гаджиев, Джамиль Гулиев, Теймур Теймуров, Раван Гамзазаде

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

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