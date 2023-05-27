Премьер-лига Азербайджана: сегодня определится клуб, который покинет элиту

Сегодня будет дан старт играм в рамках последнего - 36-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будет дан старт играм в рамках последнего - 36-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report , в первый день состоится три матча.

"Сумгайыт" будет принимать "Зиря", а "Габала" дома примет "Кяпаз". Эти матчи важны в плане выхода в Лигу конференций УЕФА. Если "Габала" не проиграет, то оформит свое участие в еврокубке.

Аутсайдеры чемпионата "Сабаил" и "Шамахы" встретятся на стадионе первых "АСКО Арене". Столичный клуб останется в высшем дивизионе даже в случае ничьи, однако региональной команде в обязательном случае необходимо побеждать, чтобы остаться в Премьер-лиге.

Премьер-лига Азербайджана

XXXVI тур

27 мая

17:30. "Сумгайыт" - "Зиря"

17:30. "Габала" - "Кяпаз"

20:00. "Сабаил" - "Шамахы"