Премьер-лига Азербайджана: Сегодня может определится обладатель бронзовых медалей

Сегодня состоятся матчи XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня состоятся матчи XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, все встречи начнутся в 17:00.

Агдамский "Карабах", обеспечивший себе чемпионство, будет гостем клуба "Сабаил".

Сохраняя шансы на попадание в Лигу конференций УЕФА, Сабах примет Сумгайыт.

Еще один претендент на еврокубки "Габала" примет "Шамаха".

Наконец, "Зиря" проведет поединок с обладателем серебряных наград "Нефтчи".

Если "Габала" потеряет очки в этом туре, а "Зиря" выиграет, то столичный клуб завоюет бронзовые медали, также обеспечит себе путевку в еврокубки.

Премьер-лига Азербайджана, XXVII тур

15 мая (воскресенье)

17:00. "Сабаил" - "Карабах"

Судьи: Вугар Гасанлы, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Раван Гамзазаде

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

АСКО Арена.

17:00. "Сабах" - "Сумгайыт"

Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Рахиль Рамазанов, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Гулага Джабаров

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев

Банк Республика Арена, (CBC Sport / в прямом эфире)

17:00. "Шамахи" - "Габала"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камал Умудлу

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

Шамахинский городской стадион, (pfl.az/canli)

17:00. "Зиря" - "Нефтчи"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Ингилаб Мамедов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Стадион спортивного комплекса "Зиря", (cbcsport.az/canli).