Премьер-лига Азербайджана: Сегодня может определится обладатель бронзовых медалей

Сегодня состоятся матчи XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, все встречи начнутся в 17:00.
Агдамский "Карабах", обеспечивший себе чемпионство, будет гостем клуба "Сабаил".
Сохраняя шансы на попадание в Лигу конференций УЕФА, Сабах примет Сумгайыт.
Еще один претендент на еврокубки "Габала" примет "Шамаха".
Наконец, "Зиря" проведет поединок с обладателем серебряных наград "Нефтчи".
Если "Габала" потеряет очки в этом туре, а "Зиря" выиграет, то столичный клуб завоюет бронзовые медали, также обеспечит себе путевку в еврокубки.
Премьер-лига Азербайджана, XXVII тур
15 мая (воскресенье)
17:00. "Сабаил" - "Карабах"
Судьи: Вугар Гасанлы, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Раван Гамзазаде
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
АСКО Арена.
17:00. "Сабах" - "Сумгайыт"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Рахиль Рамазанов, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Гулага Джабаров
Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев
Банк Республика Арена, (CBC Sport / в прямом эфире)
17:00. "Шамахи" - "Габала"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камал Умудлу
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
Шамахинский городской стадион, (pfl.az/canli)
17:00. "Зиря" - "Нефтчи"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Ингилаб Мамедов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Стадион спортивного комплекса "Зиря", (cbcsport.az/canli).