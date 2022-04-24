Премьер-лига Азербайджана: Сегодня "Карабах" может стать чемпионом

Сегодня пройдут матчи XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, все матчи тура пройдут в один день.
Премьер-лига Азербайджана, XXIV тур
24 апреля (воскресенье)
17:30. "Габала" - "Карабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
Габалинский городской стадион.
18:30. "Сабах" - "Шамаха"
Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Эйюб Ибрагимов, Алияр Агаев
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев
Банк Республика Арена.
20:00. "Сумгаыйт" - "Зиря"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Капитал Банк Арена.
20:00. "Сабаил" - "Нефтчи"
Судьи: Ряван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Вюсал Мамедов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
АСКО Арена.