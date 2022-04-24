Премьер-лига Азербайджана: Сегодня "Карабах" может стать чемпионом

Сегодня пройдут матчи XXIV тура Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Сегодня пройдут матчи XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, все матчи тура пройдут в один день.

Премьер-лига Азербайджана, XXIV тур

24 апреля (воскресенье)

17:30. "Габала" - "Карабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

Габалинский городской стадион.

18:30. "Сабах" - "Шамаха"

Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Эйюб Ибрагимов, Алияр Агаев

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев

Банк Республика Арена.

20:00. "Сумгаыйт" - "Зиря"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Капитал Банк Арена.

20:00. "Сабаил" - "Нефтчи"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Вюсал Мамедов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

АСКО Арена.