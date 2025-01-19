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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны последние матчи 19-го тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны последние матчи 19-го тура Сегодня будут проведены последние два матча 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
19 января 2025 г. 09:20
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны последние матчи 19-го тура

Сегодня будут проведены последние два матча 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, сначала гянджинский "Кяпаз" встретится в западном дерби с "Туран Товуз".

Матч на Товузском городском стадионе будет судить Реван Гамзазаде. Команда Курбана Бердыева в настоящее время занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. У гянджинцев 11 баллов и последнее, 10-е место в чемпионате.

В заключительной встрече тура бакинский "Нефтчи" примет столичный "Сабах". Старт игры запланирован на 18:30, матч будет обслуживать бригада под руководством главного судьи Кямала Умудлу. "Сабах" набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, у "Нефтчи" в активе на 9 баллов меньше, он расположился на восьмом месте.

Премьер-лига Азербайджана

III круг, 19-й тур

19 января

16:00. "Кяпаз" – "Туран Товуз"
Судьи: Реван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Кямран Байрамов, Али Алиев.
VAR: Рауф Джаббаров.
AVAR: Рахман Имами.
Судья-инспектор: Асим Худиев.
Товузский городской стадион.

18:30. "Нефтчи" – "Сабах"
Судьи: Кямал Умудлу, Вюсал Мамедов, Муслюм Алиев, Акбар Ахмедов.
VAR: Турал Гурбанов.
AVAR: Зохраб Аббасов.
Судья-инспектор: Омар Пашаев.
"Нефтчи Арена".

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" обыграл "Шамахы" со счетом 3:2, "Зиря" оказалась сильнее "Араз-Нахчыван" - 1:0, а "Сабаил" выиграл у "Сумгайыта" со счетом 2:0.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: Bu gün XIX tura iki oyunla yekun vurulacaq

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