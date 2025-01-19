Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны последние матчи 19-го тура

Сегодня будут проведены последние два матча 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут проведены последние два матча 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , сначала гянджинский "Кяпаз" встретится в западном дерби с "Туран Товуз".

Матч на Товузском городском стадионе будет судить Реван Гамзазаде. Команда Курбана Бердыева в настоящее время занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. У гянджинцев 11 баллов и последнее, 10-е место в чемпионате.

В заключительной встрече тура бакинский "Нефтчи" примет столичный "Сабах". Старт игры запланирован на 18:30, матч будет обслуживать бригада под руководством главного судьи Кямала Умудлу. "Сабах" набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, у "Нефтчи" в активе на 9 баллов меньше, он расположился на восьмом месте.

Премьер-лига Азербайджана

III круг, 19-й тур

19 января

16:00. "Кяпаз" – "Туран Товуз"

Судьи: Реван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Кямран Байрамов, Али Алиев.

VAR: Рауф Джаббаров.

AVAR: Рахман Имами.

Судья-инспектор: Асим Худиев.

Товузский городской стадион.

18:30. "Нефтчи" – "Сабах"

Судьи: Кямал Умудлу, Вюсал Мамедов, Муслюм Алиев, Акбар Ахмедов.

VAR: Турал Гурбанов.

AVAR: Зохраб Аббасов.

Судья-инспектор: Омар Пашаев.

"Нефтчи Арена".

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" обыграл "Шамахы" со счетом 3:2, "Зиря" оказалась сильнее "Араз-Нахчыван" - 1:0, а "Сабаил" выиграл у "Сумгайыта" со счетом 2:0.