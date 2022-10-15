Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны еще два матча

Сегодня в рамках Премьер-лиги Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча X тура.

Сегодня в рамках Премьер-лиги Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча X тура.

Как передает Report , первый матч дня состоится в Товузе. Местный "Туран Товуз", занимающий 6-ю строчку турнирной таблицы с 11 очками, сыграет с находящимся на одну строчку ниже "Сабаилом", у которого в активе 8 очков.

В другой игре тура "Зиря" на выезде сыграет с "Сабахом". Подопечные Мурада Мусаева занимают 2-ю строчку с 22 очками, а гостевая команда во главе с Рашадом Садыговым - 4-ю (16 очков).

Премьер-лига Азербайджана

15 октября (суббота)

15:00. "Туран Товуз" - "Сабаил"

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Товузский городской стадион.

17:30. "Сабах" - "Зиря"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

"Банк Республика Арена".

Отметим, что в стартовом матче тура "Шамахы" дома сыграл вничью с "Габалой" - 1:1. Тур завершится матчами "Кяпаз" — "Нефтчи" и "Карабах" — "Сумгайыт", которые состоятся 16 октября.