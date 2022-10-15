Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны еще два матча

Сегодня в рамках Премьер-лиги Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча X тура.
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В другой игре тура "Зиря" на выезде сыграет с "Сабахом". Подопечные Мурада Мусаева занимают 2-ю строчку с 22 очками, а гостевая команда во главе с Рашадом Садыговым - 4-ю (16 очков).
Премьер-лига Азербайджана
15 октября (суббота)
15:00. "Туран Товуз" - "Сабаил"
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Товузский городской стадион.
17:30. "Сабах" - "Зиря"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
"Банк Республика Арена".
Отметим, что в стартовом матче тура "Шамахы" дома сыграл вничью с "Габалой" - 1:1. Тур завершится матчами "Кяпаз" — "Нефтчи" и "Карабах" — "Сумгайыт", которые состоятся 16 октября.