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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны еще два матча

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны еще два матча Сегодня в рамках Премьер-лиги Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча X тура.
Футбол
15 октября 2022 г. 07:35
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут сыграны еще два матча

Сегодня в рамках Премьер-лиги Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча X тура.

Как передает Report, первый матч дня состоится в Товузе. Местный "Туран Товуз", занимающий 6-ю строчку турнирной таблицы с 11 очками, сыграет с находящимся на одну строчку ниже "Сабаилом", у которого в активе 8 очков.

В другой игре тура "Зиря" на выезде сыграет с "Сабахом". Подопечные Мурада Мусаева занимают 2-ю строчку с 22 очками, а гостевая команда во главе с Рашадом Садыговым - 4-ю (16 очков).

Премьер-лига Азербайджана

15 октября (суббота)

15:00. "Туран Товуз" - "Сабаил"

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Товузский городской стадион.

17:30. "Сабах" - "Зиря"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

"Банк Республика Арена".

Отметим, что в стартовом матче тура "Шамахы" дома сыграл вничью с "Габалой" - 1:1. Тур завершится матчами "Кяпаз" — "Нефтчи" и "Карабах" — "Сумгайыт", которые состоятся 16 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün daha 2 oyun keçiriləcək

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