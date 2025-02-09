Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут проведены первые матчи 22-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня стартуют матчи 22-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня стартуют матчи 22-го тура.

Как сообщает Report , в первой встрече дня "Шамахы" примет "Сумгайыт".

Игра пройдет на Шамахинском городском стадионе и начнется в 14:30. Гости занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Шамахы" заработал 17 баллов и находится на 9-й строчке.

Второй матч дня состоится на "Банк Республика Арене" между "Сабах" и "Туран Товуз". Встречу будет судить Ингилаб Мамедов, стартовый свисток прозвучит в 17:00. "Туран Товуз" с 36 очками занимает 4-е место, у "Сабах" в активе 28 очков и шестое месте в чемпионате страны.

Премьер-лига Азербайджана

III круг, 22-й тур

9 февраля

14:30. "Шамахы" – "Сумгайыт"

Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев.

VAR: Турал Гурбанов.

AVAR: Теймур Теймуров.

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев.

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.

Шамахинский городской стадион.

17:00. "Сабах" – "Туран Товуз"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Раиль Рамазанов, Эльвин Байрамов.

VAR: Джавид Джалилов.

AVAR: Эйюб Ибрагимов.

Судья-инспектор: Иманхан Султани.

Представитель АФФА: Азер Аскеров.

"Банк Республика Арена"

Отметим, что остальные матчи тура пройдут 10 и 11 февраля.