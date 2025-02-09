Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут проведены первые матчи 22-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня стартуют матчи 22-го тура.
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Игра пройдет на Шамахинском городском стадионе и начнется в 14:30. Гости занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Шамахы" заработал 17 баллов и находится на 9-й строчке.
Второй матч дня состоится на "Банк Республика Арене" между "Сабах" и "Туран Товуз". Встречу будет судить Ингилаб Мамедов, стартовый свисток прозвучит в 17:00. "Туран Товуз" с 36 очками занимает 4-е место, у "Сабах" в активе 28 очков и шестое месте в чемпионате страны.
Премьер-лига Азербайджана
III круг, 22-й тур
9 февраля
14:30. "Шамахы" – "Сумгайыт"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев.
VAR: Турал Гурбанов.
AVAR: Теймур Теймуров.
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев.
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.
Шамахинский городской стадион.
17:00. "Сабах" – "Туран Товуз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Раиль Рамазанов, Эльвин Байрамов.
VAR: Джавид Джалилов.
AVAR: Эйюб Ибрагимов.
Судья-инспектор: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Азер Аскеров.
"Банк Республика Арена"
Отметим, что остальные матчи тура пройдут 10 и 11 февраля.