Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 6-го тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 6-го тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 6-го тура.

Как сообщает Report , в первом матче дня "Зиря" в бакинском дерби примет "Нефтчи". Игра, которую будет судить Эльчин Масиев, пройдет на стадионе спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 18:00.

Последняя встреча тура состоится на "Банк Республика Арене" в Баку, где местный "Сабах" будет принимать "Туран Товуз". Обслуживать матч будет бригада арбитров под руководством Алияра Агаева, старт запланирован на 20:30.

Премьер-лига Азербайджана

VI тур

15 сентября

18:00. "Зиря" – "Нефтчи"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Акпер Ахмедов.

VAR: Ниджат Исмаиллы.

AVAR: Кямран Байрамов.

Инспектор: Иманхан Султани.

Представитель АФФА: Сеймур Салимли.

Спортивный комплекс "Зиря".

20:30. "Сабах" – "Туран Товуз"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Фарид Гаджиев.

VAR: Ингилаб Мамедов.

AVAR: Теймур Теймуров.

Инспектор: Омар Пашаев.

Представитель АФФА: Эмин Джафаров.

"Банк Республика Арена".