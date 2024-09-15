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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 6-го тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 6-го тура Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 6-го тура.
Футбол
15 сентября 2024 г. 09:24
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 6-го тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 6-го тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Зиря" в бакинском дерби примет "Нефтчи". Игра, которую будет судить Эльчин Масиев, пройдет на стадионе спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 18:00.

Последняя встреча тура состоится на "Банк Республика Арене" в Баку, где местный "Сабах" будет принимать "Туран Товуз". Обслуживать матч будет бригада арбитров под руководством Алияра Агаева, старт запланирован на 20:30.

Премьер-лига Азербайджана

VI тур

15 сентября

18:00. "Зиря" – "Нефтчи"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Акпер Ахмедов.
VAR: Ниджат Исмаиллы.
AVAR: Кямран Байрамов.
Инспектор: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Сеймур Салимли.
Спортивный комплекс "Зиря".

20:30. "Сабах" – "Туран Товуз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Фарид Гаджиев.
VAR: Ингилаб Мамедов.
AVAR: Теймур Теймуров.
Инспектор: Омар Пашаев.
Представитель АФФА: Эмин Джафаров.
"Банк Республика Арена".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: VI tura iki oyunla yekun vurulacaq

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