Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 6-го тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 6-го тура.
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Последняя встреча тура состоится на "Банк Республика Арене" в Баку, где местный "Сабах" будет принимать "Туран Товуз". Обслуживать матч будет бригада арбитров под руководством Алияра Агаева, старт запланирован на 20:30.
Премьер-лига Азербайджана
VI тур
15 сентября
18:00. "Зиря" – "Нефтчи"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Акпер Ахмедов.
VAR: Ниджат Исмаиллы.
AVAR: Кямран Байрамов.
Инспектор: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Сеймур Салимли.
Спортивный комплекс "Зиря".
20:30. "Сабах" – "Туран Товуз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Фарид Гаджиев.
VAR: Ингилаб Мамедов.
AVAR: Теймур Теймуров.
Инспектор: Омар Пашаев.
Представитель АФФА: Эмин Джафаров.
"Банк Республика Арена".