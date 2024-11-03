Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 12-го тура

Сегодня будут проведены оставшиеся два матча 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут проведены оставшиеся два матча 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , сначала гянджинский "Кяпаз" примет столичный "Сабаил" на Товузском городском стадионе, поскольку на домашней арене гянджинцев продолжаются работы по реконструкции. Старт игры запланирован на 16:00, встречу будет судить рефери Кямал Умудлу.

У "Сабаил" в активе 7 очков, он занимает предпоследнюю, 9-ю строчку турнирной таблицы, хозяева же за 11 игр набрали всего 3 очка и располагаются на 10-м месте.

Последний матч дня пройдет на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте. Одноименный клуб примет бакинский "Сабах". Матч пройдет под судейством Равана Гамзазаде и начнется в 19:00. Столичная команда находится на пятом месте с 17 очками, "Сумгайыт" занимает 7-е место с 10 баллами.

Премьер-лига Азербайджана

XII тур

3 ноября

16:00. "Кяпаз" — "Сабаил"

Судьи: Кямал Умудлу, Вюсал Мамедов, Зохраб Аббасов, Кямран Алиев

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Теймур Теймуров

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Товузский городской стадион

19:00. "Сумгайыт" — "Сабах"

Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Акпер Ахмедов

VAR: Ингилаб Мамедов

AVAR: Намиг Гусейнов

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Стадион имени Мехти Гусейнзаде

Отметим, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" дома проиграл "Араз-Нахчывану" – 0:1, в матче "Туран-Товуз" — "Карабах" голов забито не было, а "Зиря" на выезде уверенно обыграла "Шамахы" – 2:0.