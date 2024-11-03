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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 12-го тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 12-го тура Сегодня будут проведены оставшиеся два матча 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
3 ноября 2024 г. 09:47
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 12-го тура

Сегодня будут проведены оставшиеся два матча 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, сначала гянджинский "Кяпаз" примет столичный "Сабаил" на Товузском городском стадионе, поскольку на домашней арене гянджинцев продолжаются работы по реконструкции. Старт игры запланирован на 16:00, встречу будет судить рефери Кямал Умудлу.

У "Сабаил" в активе 7 очков, он занимает предпоследнюю, 9-ю строчку турнирной таблицы, хозяева же за 11 игр набрали всего 3 очка и располагаются на 10-м месте.

Последний матч дня пройдет на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте. Одноименный клуб примет бакинский "Сабах". Матч пройдет под судейством Равана Гамзазаде и начнется в 19:00. Столичная команда находится на пятом месте с 17 очками, "Сумгайыт" занимает 7-е место с 10 баллами.

Премьер-лига Азербайджана
XII тур
3 ноября

16:00. "Кяпаз" — "Сабаил"
Судьи: Кямал Умудлу, Вюсал Мамедов, Зохраб Аббасов, Кямран Алиев
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Товузский городской стадион

19:00. "Сумгайыт" — "Сабах"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Акпер Ахмедов
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Стадион имени Мехти Гусейнзаде

Отметим, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" дома проиграл "Араз-Нахчывану" – 0:1, в матче "Туран-Товуз" — "Карабах" голов забито не было, а "Зиря" на выезде уверенно обыграла "Шамахы" – 2:0.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: XII tura bu gün yekun vurulacaq

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