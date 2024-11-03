Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 12-го тура

Сегодня будут проведены оставшиеся два матча 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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У "Сабаил" в активе 7 очков, он занимает предпоследнюю, 9-ю строчку турнирной таблицы, хозяева же за 11 игр набрали всего 3 очка и располагаются на 10-м месте.
Последний матч дня пройдет на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте. Одноименный клуб примет бакинский "Сабах". Матч пройдет под судейством Равана Гамзазаде и начнется в 19:00. Столичная команда находится на пятом месте с 17 очками, "Сумгайыт" занимает 7-е место с 10 баллами.
Премьер-лига Азербайджана
XII тур
3 ноября
16:00. "Кяпаз" — "Сабаил"
Судьи: Кямал Умудлу, Вюсал Мамедов, Зохраб Аббасов, Кямран Алиев
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Товузский городской стадион
19:00. "Сумгайыт" — "Сабах"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Акпер Ахмедов
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Стадион имени Мехти Гусейнзаде
Отметим, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" дома проиграл "Араз-Нахчывану" – 0:1, в матче "Туран-Товуз" — "Карабах" голов забито не было, а "Зиря" на выезде уверенно обыграла "Шамахы" – 2:0.