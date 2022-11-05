Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будет сыграно еще два матча

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча в рамках XIII тура.
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Команды встречались в чемпионате страны 28 раз, в девяти из них победителями стали "красно-черные", в шести - "орлы". Вничью клубы сыграли 13 раз. Провинциальный клуб обладает преимуществом в соотношении забитых мячей – 33:24, при этом в последних двух матчах было забито три гола, хотя в последних четырех домашних играх "Габалы" победитель не определился.
В другом матче дня "Нефтчи" на выезде сыграет с "Сумгайытом". "Черно-белые" занимают третье место в таблице с 25 очками. Представитель города Сумгайыт с 4 очками идет последним.
До сих пор команды встречались в 40 раз, в том числе 20 - матчей выиграл "Нефтчи", 12 в пользу "Сумгаита". Победитель не определился в восьми матчах.
Премьер-лига Азербайджана
XIII тур
5 ноября (суббота)
15:00. "Габала" - "Зира"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Эйюб Ибрагимов, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Габалинский городской стадион.
19:00. "Сумгаит" - "Нефтчи"
Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Вусал Мамедов, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
"Капитал Банк Арена".
Отметим, что в стартовом матче тура "Шамахы" обыграл "Туран Товуз" со счетом 3:1. Тур завершится матчами между "Сабаилом" и "Сабахом" и "Карабахом" и "Кяпазом", которые состоятся 6 ноября.