Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будет сыграно еще два матча

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча в рамках XIII тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча в рамках XIII тура.

Как передает Report , в первом противостоянии игрового дня "Габала" примет "Зиря". В настоящее время столичный клуб находится на 4-м месте с 19 очками, а хозяева занимают 5-ю строчку турнирной таблицы с 17 очками.

Команды встречались в чемпионате страны 28 раз, в девяти из них победителями стали "красно-черные", в шести - "орлы". Вничью клубы сыграли 13 раз. Провинциальный клуб обладает преимуществом в соотношении забитых мячей – 33:24, при этом в последних двух матчах было забито три гола, хотя в последних четырех домашних играх "Габалы" победитель не определился.

В другом матче дня "Нефтчи" на выезде сыграет с "Сумгайытом". "Черно-белые" занимают третье место в таблице с 25 очками. Представитель города Сумгайыт с 4 очками идет последним.

До сих пор команды встречались в 40 раз, в том числе 20 - матчей выиграл "Нефтчи", 12 в пользу "Сумгаита". Победитель не определился в восьми матчах.

Премьер-лига Азербайджана

XIII тур

5 ноября (суббота)

15:00. "Габала" - "Зира"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Эйюб Ибрагимов, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Габалинский городской стадион.

19:00. "Сумгаит" - "Нефтчи"

Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Вусал Мамедов, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

"Капитал Банк Арена".

Отметим, что в стартовом матче тура "Шамахы" обыграл "Туран Товуз" со счетом 3:1. Тур завершится матчами между "Сабаилом" и "Сабахом" и "Карабахом" и "Кяпазом", которые состоятся 6 ноября.