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Премьер-лига Азербайджана: сегодня будет сыграно еще два матча

Премьер-лига Азербайджана: сегодня будет сыграно еще два матча В рамках 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сегодня будет сыграно еще два матча.
Футбол
1 мая 2023 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: сегодня будет сыграно еще два матча

В рамках 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сегодня будет сыграно еще два матча.

Как передает Report, первая встреча пройдет в Габале, где одноименная команда будет принимать бакинский "Сабаил".

Напомним, что на днях габалинцы обыграли столичный клуб в ответной игре полуфинала Кубка Азербайджана. Теперь у бакинцев есть возможность взять реванш.

Завоевав три очка в этой игре "Габала" (45 очков) закрепится на четвертом месте в турнирной таблице. Победа крайне важна и для столичного клуба (22 очка), который намерен подняться с последней строчки таблицы первенства страны, набрав три очка.

Соперник "Габалы" за четвертое место - бакинская "Зиря" (42 очка, пятое место) дома будет принимать "Туран Товуз" (29 очков, шестое место).

Напомним, что в предыдущих играх тура "Сумгайыт" на выезде обыграл "Кяпаз", а "Сабах" дома обыграл "Шамахы". В обеих встречах был зафиксирован минимальный результат. Итоги тура будут подведены матчем "Нефтчи" - "Карабах", который состоится второго мая.

Премьер Лига

XXXII тур

1 мая (понедельник)

17:30. "Габала" - "Сабаил"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Джаваншир Юсифов, Ширмамед Мамедов, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Гюльага Джабаров
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
Габалинский городской стадион.

20:00. "Зиря" - "Туран Товуз"
Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Эйюб Ибрагимов, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Стадион спортивного комплекса "Зиря".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Səbail” sonuncu pillədən qurtulmağa, “Zirə” “Qəbələ”dən uzaqlaşmamağa çalışacaq

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