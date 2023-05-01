Премьер-лига Азербайджана: сегодня будет сыграно еще два матча

В рамках 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сегодня будет сыграно еще два матча.
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Напомним, что на днях габалинцы обыграли столичный клуб в ответной игре полуфинала Кубка Азербайджана. Теперь у бакинцев есть возможность взять реванш.
Завоевав три очка в этой игре "Габала" (45 очков) закрепится на четвертом месте в турнирной таблице. Победа крайне важна и для столичного клуба (22 очка), который намерен подняться с последней строчки таблицы первенства страны, набрав три очка.
Соперник "Габалы" за четвертое место - бакинская "Зиря" (42 очка, пятое место) дома будет принимать "Туран Товуз" (29 очков, шестое место).
Напомним, что в предыдущих играх тура "Сумгайыт" на выезде обыграл "Кяпаз", а "Сабах" дома обыграл "Шамахы". В обеих встречах был зафиксирован минимальный результат. Итоги тура будут подведены матчем "Нефтчи" - "Карабах", который состоится второго мая.
Премьер Лига
XXXII тур
1 мая (понедельник)
17:30. "Габала" - "Сабаил"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Джаваншир Юсифов, Ширмамед Мамедов, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Гюльага Джабаров
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
Габалинский городской стадион.
20:00. "Зиря" - "Туран Товуз"
Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Эйюб Ибрагимов, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Стадион спортивного комплекса "Зиря".