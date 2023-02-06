Премьер-лига Азербайджана: сегодня будет сыграно еще два матча

Сегодня в рамках XXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.
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Тур завершится игрой двух столичных команд. "Сабах" сыграет с аутсайдером "Сабаилом". Хозяева занимают второе место в турнирной таблице с 49 очками, а "Сабаил" идет последним с 13 очками в активе.
Премьер-лига
XXI тур
6 февраля
14:00. "Шамахы" - "Туран Товуз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Раван Гамзазаде
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Шамахинский городской стадион
18:00. "Сабах" - "Сабаил"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Парвин Талыбов, Ширмамед Мамедов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
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