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Премьер-лига Азербайджана: сегодня будет сыграно еще два матча

Премьер-лига Азербайджана: сегодня будет сыграно еще два матча Сегодня в рамках XXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.
Футбол
6 февраля 2023 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: сегодня будет сыграно еще два матча

Сегодня в рамках XXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.

Как сообщает Report, в первом противостоянии дня "Шамахы" примет "Туран Товуз". Хозяева, отстающие от соперника всего на одно очко, намерены за счет победы подняться на шестое место в турнирной таблице. В настоящее время у "Туран Товуз" в активе 17 очков, у "Шамахы" - 16.

Тур завершится игрой двух столичных команд. "Сабах" сыграет с аутсайдером "Сабаилом". Хозяева занимают второе место в турнирной таблице с 49 очками, а "Сабаил" идет последним с 13 очками в активе.

Премьер-лига

XXI тур

6 февраля

14:00. "Шамахы" - "Туран Товуз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Раван Гамзазаде
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Шамахинский городской стадион

18:00. "Сабах" - "Сабаил"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Парвин Талыбов, Ширмамед Мамедов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
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