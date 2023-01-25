Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будет сыграно еще два матча

Сегодня в рамках 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.
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Команды встречались в чемпионате страны дважды. В обоих матчах победил "Карабах" - 3:0, 2:0.
В последнем матче дня "Сумгайыт" на выезде сыграет с "Зиря". На данный момент "орлы" находятся на четвертом месте с 28 очками, а сумгайытцы занимают девятое место с 12 очками.
До сих клубы встречались между собой 29 раз. В 15 играх победу праздновал "Зиря", в шести - сильней оказывался "Сумгайыт", восемь раз была зафиксирована ничья.
"Зира" не проигрывает в последних девяти играх, а "Сумгайыт" не забивает в последних восьми.
Премьер-лига Азербайджана, XIX тур
25 января
14:00. "Туран Товуз" - "Карабах"
Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Зограб Аббасов, Намиг Бакиров
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Товузский городской стадион.
16:30. "Зиря" - "Сумгайыт"
Судьи: Кямранбей Рагимов, Джаваншир Юсифов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
Отметим, что в стартовом матче тура "Кяпаз" дома сыграл вничью с "Габалой" - 2:2. Тур завершится матчами "Шамахы" - "Сабаил" и "Сабах" - "Нефтчи", которые состоятся 26 января.