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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будет сыграно еще два матча

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будет сыграно еще два матча Сегодня в рамках 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.
Футбол
25 января 2023 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будет сыграно еще два матча

Сегодня в рамках 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще два матча.

Как сообщает Report, в первой игре дня "Туран Товуз" примет лидера чемпионата "Карабаха". Агдамский клуб набрал 50 очков и опережает ближайшего соперника ("Сабах") на семь очков. Представитель Товуза занимает шестое место с 17 очками.

Команды встречались в чемпионате страны дважды. В обоих матчах победил "Карабах" - 3:0, 2:0.

В последнем матче дня "Сумгайыт" на выезде сыграет с "Зиря". На данный момент "орлы" находятся на четвертом месте с 28 очками, а сумгайытцы занимают девятое место с 12 очками.

До сих клубы встречались между собой 29 раз. В 15 играх победу праздновал "Зиря", в шести - сильней оказывался "Сумгайыт", восемь раз была зафиксирована ничья.

"Зира" не проигрывает в последних девяти играх, а "Сумгайыт" не забивает в последних восьми.

Премьер-лига Азербайджана, XIX тур

25 января

14:00. "Туран Товуз" - "Карабах"

Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Зограб Аббасов, Намиг Бакиров

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Товузский городской стадион.

16:30. "Зиря" - "Сумгайыт"

Судьи: Кямранбей Рагимов, Джаваншир Юсифов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

Отметим, что в стартовом матче тура "Кяпаз" дома сыграл вничью с "Габалой" - 2:2. Тур завершится матчами "Шамахы" - "Сабаил" и "Сабах" - "Нефтчи", которые состоятся 26 января.

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