Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будет сыграно еще два матча

Сегодня в рамках Премьер-лиги Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча XVII тура.

Сегодня в рамках Премьер-лиги Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча XVII тура.

Как сообщает Report , одна из встреч пройдет в Гяндже, другая состоится в Сумгайыте.

В первом матче дня "Сабах" на выезде сыграет с "Кяпаз". На данный момент столичный клуб занимает второе место с 39 очками, а его соперник – девятое с 10 очками.

Команды встречались в чемпионате страны только один раз - "Сабах" забил в ворота "Кяпаз" пять безответных мячей.

Во второй игре дня "Сумгайыт", занимающий последнее место турнирной таблицы с 9 очками, примет "Сабаил", которые идет на восьмом месте с 10 очками.

Противостояние станет юбилейной - 20-й встречей клубов. В предыдущих 19 матчах девять раз победу праздновал "Сумгайыт", семь раз - "Сабаил", три раза фиксировалась ничья. В разнице забитых и пропущенных мячей также лидируют сумгайытцы - 23:15.

Примечательно, что домашняя команда не проигрывали в последних пяти играх, а "Сумгайыт" дома не терял очков в последних четырех матчах.

Премьер-лига Азербайджана, XVII тур

14 декабря (среда)

14:00. "Кяпаз" - "Сабах"

Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Эйюб Ибрагимов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев

Гянджинский городской стадион.

19:00. "Сумгайыт" - "Сабаил"

Судьи: Турал Гурбанов, Рахиль Рамазанов, Вюсал Мамедов, Раван Гамзазаде

Судья-инспектор: Зохраб Гадиев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

"Капитал Банк Арена".

Отметим, что в предыдущих матчах XVII тура "Зиря" сыграла в Шамахы с одноименной командой в безголевую ничью, а "Карабах" выиграла у "Габалы" с минимальным счетом - 1:0. Тур завершится матчем между "Туран Товуз" и "Нефтчи", который состоится 15 декабря.