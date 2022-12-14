Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будет сыграно еще два матча

Сегодня в рамках Премьер-лиги Азербайджана по футболу будут сыграны еще два матча XVII тура.
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В первом матче дня "Сабах" на выезде сыграет с "Кяпаз". На данный момент столичный клуб занимает второе место с 39 очками, а его соперник – девятое с 10 очками.
Команды встречались в чемпионате страны только один раз - "Сабах" забил в ворота "Кяпаз" пять безответных мячей.
Во второй игре дня "Сумгайыт", занимающий последнее место турнирной таблицы с 9 очками, примет "Сабаил", которые идет на восьмом месте с 10 очками.
Противостояние станет юбилейной - 20-й встречей клубов. В предыдущих 19 матчах девять раз победу праздновал "Сумгайыт", семь раз - "Сабаил", три раза фиксировалась ничья. В разнице забитых и пропущенных мячей также лидируют сумгайытцы - 23:15.
Примечательно, что домашняя команда не проигрывали в последних пяти играх, а "Сумгайыт" дома не терял очков в последних четырех матчах.
Премьер-лига Азербайджана, XVII тур
14 декабря (среда)
14:00. "Кяпаз" - "Сабах"
Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Эйюб Ибрагимов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
Гянджинский городской стадион.
19:00. "Сумгайыт" - "Сабаил"
Судьи: Турал Гурбанов, Рахиль Рамазанов, Вюсал Мамедов, Раван Гамзазаде
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
"Капитал Банк Арена".
Отметим, что в предыдущих матчах XVII тура "Зиря" сыграла в Шамахы с одноименной командой в безголевую ничью, а "Карабах" выиграла у "Габалы" с минимальным счетом - 1:0. Тур завершится матчем между "Туран Товуз" и "Нефтчи", который состоится 15 декабря.