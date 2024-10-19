Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будет проведено еще два матча 10-го тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся два матча 10-го тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся два матча 10-го тура.

Как сообщает Report , сначала "Шамахы" примет "Араз-Нахчыван".

Встреча на Шамахинском городском стадионе начнется в 15:30, обслуживать игру будет бригада под руководством рефери Фарида Гаджиева. Хозяева набрали 12 очков и занимают 6-ю строчку турнирной таблицы, нахчыванцы замыкают первую тройку лидеров, у них в активе 17 баллов.

Во втором матче дня "Нефтчи" в бакинском дерби будет принимать "Сабаил", старт запланирован на 18:00. Главным судьей матча будет Рауф Джабаров. "Сабаил" идет в чемпионате седьмым с 7 очками, "нефтяники" набрали за девять игр 5 баллов и занимают предпоследнюю, 9-ю строчку.

Премьер-лига Азербайджана

II круг, X тур

19 октября

15:30. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Фарид Гаджиев, Камран Байрамов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Акиф Амирали

Инспектор судей: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Шамахинский городской стадион.

18:00. "Нефтчи" – "Сабаил"

Судьи: Рауф Джабаров, Эйюб Ибрагимов, Рахман Имами, Турал Гурбанов

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Зейнал Зейналов

Инспектор судей: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

"Нефтчи Арена".

Напомним, что во вчерашнем матче тура "Кяпаз" - "Карабах" представитель Агдама одержал на выезде крупную победу - 5:0.