Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будет проведено еще два матча 10-го тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся два матча 10-го тура.
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Встреча на Шамахинском городском стадионе начнется в 15:30, обслуживать игру будет бригада под руководством рефери Фарида Гаджиева. Хозяева набрали 12 очков и занимают 6-ю строчку турнирной таблицы, нахчыванцы замыкают первую тройку лидеров, у них в активе 17 баллов.
Во втором матче дня "Нефтчи" в бакинском дерби будет принимать "Сабаил", старт запланирован на 18:00. Главным судьей матча будет Рауф Джабаров. "Сабаил" идет в чемпионате седьмым с 7 очками, "нефтяники" набрали за девять игр 5 баллов и занимают предпоследнюю, 9-ю строчку.
Премьер-лига Азербайджана
II круг, X тур
19 октября
15:30. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Фарид Гаджиев, Камран Байрамов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Акиф Амирали
Инспектор судей: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Шамахинский городской стадион.
18:00. "Нефтчи" – "Сабаил"
Судьи: Рауф Джабаров, Эйюб Ибрагимов, Рахман Имами, Турал Гурбанов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Инспектор судей: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
"Нефтчи Арена".
Напомним, что во вчерашнем матче тура "Кяпаз" - "Карабах" представитель Агдама одержал на выезде крупную победу - 5:0.