Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" выиграл у "Карабаха"

Возглавляющий турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана по футболу агдамский "Карабах" на выезде уступил бакинскому "Сабаху" со счетом 2:1 в матче 30-го тура первенства страны.

Возглавляющий турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана по футболу агдамский "Карабах" на выезде уступил бакинскому "Сабаху" со счетом 2:1 в матче 30-го тура первенства страны.

Как передает Report , игра прошла на "Банк Республика Арене".

Оба гола столичного клуба оформил Джоуи Лэнс Микелс, отличившись на 72-й и 76-й минутах. Единственный мяч за гостевую команду забил Алмейда с пенальти на 86-й минуте.

Двумя забитыми мячамм Микелс догнал в гонке бомбардиров нападающего "скакунов" Рамиля Шейдаева (17 голов). Наибольшее число голов в чемпионате забил другой нападающий агдамского клуба Муса Гурбанлы. На его счету 20 мячей.

Благодаря этой победе "Сабах" увеличил запас очков до 68 и укрепился на втором месте. "Карабах", несмотря на поражение, с 77 очками в активе продолжает оставаться единоличным лидером.