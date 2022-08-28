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Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" стал единоличным лидером

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" стал единоличным лидером Завершился четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
28 августа 2022 г. 22:08
Премьер-лига Азербайджана: Сабах стал единоличным лидером

Завершился четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заключительном матче тура "Габала" принимала "Сабах".

Центральная встреча, проходившая на Габалинском городском стадионе, завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Отличились на 48-й и 64-й минутах Давид Волков и Джой Лэнс Микелс соответственно.

После этого успеха "Сабах", увеличивший свои очки до 12, стал единоличным лидером. "Габала" занимает 3-е место с 9 очками.

Отметим, что в первых 3 играх тура "Нефтчи" обыграл "Зиря" - 2:1, "Сабаил" "Кяпаз" - 4:1, а "Карабах" "Шамахы" - 4:0. В поединке "Сумгайыт" - "Туран Товуз" счет не был открыт.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Sabah" klubu "Qəbələ"yə qalib gələrək vahid lider olub

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