Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" с крупным счетом обыграл "Сумгайыт"

Состоялся очередной матч первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Состоялся очередной матч первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, клуб "Сабах" дома принимал "Сумгайыт". Поединок, проходивший на "Банк Республика Арена", завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Отличились Анатолий Нуриев (27-я мин.), Джой Лэнс Микелс (53-я мин.), Кристиан Себальос (90+5 мин.).

После этого результата "Сабах" стал лидером с 3 очками, опережая по разнице забитых и пропущенных мячей "Карабах", "Зиря" и "Нефтчи".

Отметим, что в трех предыдущих играх "Зиря" на выезде обыграла "Кяпаз" 2:1, "Карабах" дома "Сабаил" - 3:1, а "Нефтчи" в гостях "Шамахы" - 1:0. Тур завершится матчами 8 августа между "Туран Товуз" и "Габала".