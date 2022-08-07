О нас

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" с крупным счетом обыграл "Сумгайыт"

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" с крупным счетом обыграл "Сумгайыт" Состоялся очередной матч первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
7 августа 2022 г. 21:25
Премьер-лига Азербайджана: Сабах с крупным счетом обыграл Сумгайыт

Состоялся очередной матч первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, клуб "Сабах" дома принимал "Сумгайыт". Поединок, проходивший на "Банк Республика Арена", завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Отличились Анатолий Нуриев (27-я мин.), Джой Лэнс Микелс (53-я мин.), Кристиан Себальос (90+5 мин.).

После этого результата "Сабах" стал лидером с 3 очками, опережая по разнице забитых и пропущенных мячей "Карабах", "Зиря" и "Нефтчи".

Отметим, что в трех предыдущих играх "Зиря" на выезде обыграла "Кяпаз" 2:1, "Карабах" дома "Сабаил" - 3:1, а "Нефтчи" в гостях "Шамахы" - 1:0. Тур завершится матчами 8 августа между "Туран Товуз" и "Габала".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Sumqayıt"a böyük hesabla qalib gəlib

Другие новости из категории

Рапид перед игрой с Нефтчи потерял очки
"Рапид" перед игрой с "Нефтчи" потерял очки
7 августа 2022 г. 21:02
Президент Ференцвароша перед игрой с Карабахом обратился к болельщикам
Президент "Ференцвароша" перед игрой с "Карабахом" обратился к болельщикам
7 августа 2022 г. 20:36
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13
Наставник Нефтчи: Сейчас довольно сложный период для команды
Наставник "Нефтчи": Сейчас довольно сложный период для команды
7 августа 2022 г. 20:01
Премьер-лига Азербайджана: Трудная победа Нефтчи
Премьер-лига Азербайджана: Трудная победа "Нефтчи"
7 августа 2022 г. 19:09
Вратарь Нефтчи получил травму
Вратарь "Нефтчи" получил травму
7 августа 2022 г. 18:36
Назначен новый главный тренер «Палермо»
Назначен новый главный тренер «Палермо»
7 августа 2022 г. 17:56
«Рома» представила выездную форму на сезон-2022/23
«Рома» представила выездную форму на сезон-2022/23
7 августа 2022 г. 17:31
Нападающий «Валенсии» перейдет в «Вулверхэмптон»
Нападающий «Валенсии» перейдет в «Вулверхэмптон»
7 августа 2022 г. 16:35
Объявлен план визита «Карабаха» в Венгрию
Объявлен план визита «Карабаха» в Венгрию
7 августа 2022 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi