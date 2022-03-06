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Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" побеждает "Кешля"

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" побеждает "Кешля" Состоялся очередной матч XVIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по фктболу.
Футбол
6 марта 2022 г. 19:10
Премьер-лига Азербайджана: Сабах побеждает Кешля

Состоялся очередной матч XVIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче второго игрового дня "Кешля" принимала "Сабах". Встреча, проходившая на АСК "Арене" завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте забил Зураб Очигава.

После этой победы "Сабах" набрал 23 очка и сохранил позицию на 5-м месте. "Кешля" с 15 очками занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

Напомним, что в первый день тура "Зиря" дома обыграла "Сумгайыт" - 1:0, а "Нефтчи" клуб "Сабаил" - 2:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Keşlə"yə qalib gəlib

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