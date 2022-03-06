Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" побеждает "Кешля"

Состоялся очередной матч XVIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по фктболу.

Состоялся очередной матч XVIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче второго игрового дня "Кешля" принимала "Сабах". Встреча, проходившая на АСК "Арене" завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте забил Зураб Очигава.

После этой победы "Сабах" набрал 23 очка и сохранил позицию на 5-м месте. "Кешля" с 15 очками занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

Напомним, что в первый день тура "Зиря" дома обыграла "Сумгайыт" - 1:0, а "Нефтчи" клуб "Сабаил" - 2:0.