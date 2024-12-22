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Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" на выезде уступил "Шамахы"

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" на выезде уступил "Шамахы" В рамках 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Шамахы" принимал "Сабах".
Футбол
22 декабря 2024 г. 16:47
Премьер-лига Азербайджана: Сабах на выезде уступил Шамахы

В рамках 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Шамахы" принимал "Сабах".

Как сообщает Report, игра прошла на городском стадионе Шамахы и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Эдгар Адилханов (23), Беладжи Пуси (55) и Лерой Микелс (62). Единственный гол гостей на 38-й минуте забил Павол Шафранко.

После этого результата "Шамахы" поднялся на 7-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. "Сабах" (26) занимает 5-ю строчку.

В другой встрече сегодняшнего дня "Карабах" сыграет против "Араз-Нахчывана". Начало матча запланировано на 16:30.

Напомним, что в предыдущих играх тура "Зиря" на выезде обыграла "Сабаил" - 1:0. В матче "Туран Товуз" - "Нефтчи" победитель не определился - 1:1, а встреча "Кяпаз" - "Сумгайыт" завершилась без голов.

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