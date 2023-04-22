Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" и "Нефтчи" сыграли вничью

В рамках 31-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу прошла очередная встреча.

Состоялась очередная встреча 31-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , во втором матче дня "Нефтчи" сыграл с "Сабаилом".

Игра на "АСКО Арене" завершилась вничью - 1:1. Счет на 8-й минуте открыл игрок гостевой команды Егор Богомольский. Спустя 24 минуты хозяева восстановили статус-кво, отличился Максим Чех.

После этого результата "Нефтчи", увеличив запас очков до 61, закрепился на третьем месте. "Сабаил" занимает последнее 10-е место с 22 очками.

Отметим, что в первом матче дня "Сабах" выиграл на выезде у "Туран Товуз" со счетом 2:0. В предыдущих играх 31-го тура "Шамахы" дома сыграл вничью с "Кяпазом" (1:1), а "Карабах" - с "Зиря" (2:2). Завершится тур матчем между "Сумгайытом" и "Габалой" 23 апреля.